トレード:
8
利益トレード:
8 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
23.49 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
66.97 USD (2 157 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
8 (66.97 USD)
最大連続利益:
66.97 USD (8)
シャープレシオ:
1.40
取引アクティビティ:
3.55%
最大入金額:
14.01%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
5 (62.50%)
短いトレード:
3 (37.50%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
8.37 USD
平均利益:
8.37 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
1.70%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
3.21% (115.62 USD)
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.f
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.f
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TMFinancials-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Automated AI Strategy for Gold.
