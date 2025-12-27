СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ULTIMATE AI
Maurice Prang

ULTIMATE AI

Maurice Prang
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -8%
TMFinancials-Server
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
139
Прибыльных трейдов:
60 (43.16%)
Убыточных трейдов:
79 (56.83%)
Лучший трейд:
10.77 USD
Худший трейд:
-37.04 USD
Общая прибыль:
154.39 USD (14 924 pips)
Общий убыток:
-563.65 USD (47 079 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (34.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.42 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.32
Торговая активность:
5.30%
Макс. загрузка депозита:
2.95%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
-0.85
Длинных трейдов:
68 (48.92%)
Коротких трейдов:
71 (51.08%)
Профит фактор:
0.27
Мат. ожидание:
-2.94 USD
Средняя прибыль:
2.57 USD
Средний убыток:
-7.13 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-262.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-262.56 USD (15)
Прирост в месяц:
-7.58%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
409.26 USD
Максимальная:
480.82 USD (8.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.79% (480.82 USD)
По эквити:
0.46% (23.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.f 139
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.f -409
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.f -32K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.77 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +34.03 USD
Макс. убыток в серии: -262.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TMFinancials-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Full automated AI Driven Gold strategy.
Нет отзывов
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ULTIMATE AI
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
5K
USD
3
96%
139
43%
5%
0.27
-2.94
USD
9%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.