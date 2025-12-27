- Прирост
Всего трейдов:
139
Прибыльных трейдов:
60 (43.16%)
Убыточных трейдов:
79 (56.83%)
Лучший трейд:
10.77 USD
Худший трейд:
-37.04 USD
Общая прибыль:
154.39 USD (14 924 pips)
Общий убыток:
-563.65 USD (47 079 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (34.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
70.42 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.32
Торговая активность:
5.30%
Макс. загрузка депозита:
2.95%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
16 минут
Фактор восстановления:
-0.85
Длинных трейдов:
68 (48.92%)
Коротких трейдов:
71 (51.08%)
Профит фактор:
0.27
Мат. ожидание:
-2.94 USD
Средняя прибыль:
2.57 USD
Средний убыток:
-7.13 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-262.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-262.56 USD (15)
Прирост в месяц:
-7.58%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
409.26 USD
Максимальная:
480.82 USD (8.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.79% (480.82 USD)
По эквити:
0.46% (23.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.f
|-409
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.f
|-32K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TMFinancials-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Full automated AI Driven Gold strategy.
Нет отзывов
