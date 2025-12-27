- 자본
- 축소
트레이드:
154
이익 거래:
70 (45.45%)
손실 거래:
84 (54.55%)
최고의 거래:
12.74 USD
최악의 거래:
-87.84 USD
총 수익:
219.31 USD (17 355 pips)
총 손실:
-806.97 USD (53 475 pips)
연속 최대 이익:
12 (34.03 USD)
연속 최대 이익:
70.42 USD (10)
샤프 비율:
-0.29
거래 활동:
4.13%
최대 입금량:
41.18%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
17 분
회복 요인:
-0.89
롱(주식매수):
81 (52.60%)
숏(주식차입매도):
73 (47.40%)
수익 요인:
0.27
기대수익:
-3.82 USD
평균 이익:
3.13 USD
평균 손실:
-9.61 USD
연속 최대 손실:
15 (-262.56 USD)
연속 최대 손실:
-262.56 USD (15)
월별 성장률:
-10.50%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
587.66 USD
최대한의:
659.22 USD (12.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.67% (659.22 USD)
자본금별:
1.17% (68.16 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|154
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.f
|-588
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.f
|-36K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.74 USD
최악의 거래: -88 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +34.03 USD
연속 최대 손실: -262.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TMFinancials-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Full automated AI Driven Gold strategy.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-11%
0
0
USD
USD
5.7K
USD
USD
4
96%
154
45%
4%
0.27
-3.82
USD
USD
12%
1:30