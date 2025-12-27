시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / ULTIMATE AI
Maurice Prang

ULTIMATE AI

Maurice Prang
0 리뷰
4
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -11%
TMFinancials-Server
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
154
이익 거래:
70 (45.45%)
손실 거래:
84 (54.55%)
최고의 거래:
12.74 USD
최악의 거래:
-87.84 USD
총 수익:
219.31 USD (17 355 pips)
총 손실:
-806.97 USD (53 475 pips)
연속 최대 이익:
12 (34.03 USD)
연속 최대 이익:
70.42 USD (10)
샤프 비율:
-0.29
거래 활동:
4.13%
최대 입금량:
41.18%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
17 분
회복 요인:
-0.89
롱(주식매수):
81 (52.60%)
숏(주식차입매도):
73 (47.40%)
수익 요인:
0.27
기대수익:
-3.82 USD
평균 이익:
3.13 USD
평균 손실:
-9.61 USD
연속 최대 손실:
15 (-262.56 USD)
연속 최대 손실:
-262.56 USD (15)
월별 성장률:
-10.50%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
587.66 USD
최대한의:
659.22 USD (12.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.67% (659.22 USD)
자본금별:
1.17% (68.16 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.f 154
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.f -588
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.f -36K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +12.74 USD
최악의 거래: -88 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +34.03 USD
연속 최대 손실: -262.56 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TMFinancials-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Full automated AI Driven Gold strategy.
리뷰 없음
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
