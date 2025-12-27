- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
139
盈利交易:
60 (43.16%)
亏损交易:
79 (56.83%)
最好交易:
10.77 USD
最差交易:
-37.04 USD
毛利:
154.39 USD (14 924 pips)
毛利亏损:
-563.65 USD (47 079 pips)
最大连续赢利:
12 (34.03 USD)
最大连续盈利:
70.42 USD (10)
夏普比率:
-0.32
交易活动:
5.30%
最大入金加载:
2.95%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
16 分钟
采收率:
-0.85
长期交易:
68 (48.92%)
短期交易:
71 (51.08%)
利润因子:
0.27
预期回报:
-2.94 USD
平均利润:
2.57 USD
平均损失:
-7.13 USD
最大连续失误:
15 (-262.56 USD)
最大连续亏损:
-262.56 USD (15)
每月增长:
-7.58%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
409.26 USD
最大值:
480.82 USD (8.79%)
相对跌幅:
结余:
8.79% (480.82 USD)
净值:
0.46% (23.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.f
|-409
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.f
|-32K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TMFinancials-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Full automated AI Driven Gold strategy.
