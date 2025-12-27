- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
139
利益トレード:
60 (43.16%)
損失トレード:
79 (56.83%)
ベストトレード:
10.77 USD
最悪のトレード:
-37.04 USD
総利益:
154.39 USD (14 924 pips)
総損失:
-563.65 USD (47 079 pips)
最大連続の勝ち:
12 (34.03 USD)
最大連続利益:
70.42 USD (10)
シャープレシオ:
-0.32
取引アクティビティ:
5.30%
最大入金額:
2.95%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
-0.85
長いトレード:
68 (48.92%)
短いトレード:
71 (51.08%)
プロフィットファクター:
0.27
期待されたペイオフ:
-2.94 USD
平均利益:
2.57 USD
平均損失:
-7.13 USD
最大連続の負け:
15 (-262.56 USD)
最大連続損失:
-262.56 USD (15)
月間成長:
-7.58%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
409.26 USD
最大の:
480.82 USD (8.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.79% (480.82 USD)
エクイティによる:
0.46% (23.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.f
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.f
|-409
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.f
|-32K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.77 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +34.03 USD
最大連続損失: -262.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TMFinancials-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Full automated AI Driven Gold strategy.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-8%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
3
96%
139
43%
5%
0.27
-2.94
USD
USD
9%
1:30