Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
5 (50.00%)
Убыточных трейдов:
5 (50.00%)
Лучший трейд:
50.35 USD
Худший трейд:
-20.90 USD
Общая прибыль:
141.26 USD (4 030 pips)
Общий убыток:
-55.47 USD (1 366 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (101.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
101.00 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
6.73%
Макс. загрузка депозита:
9.03%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
1.94
Длинных трейдов:
6 (60.00%)
Коротких трейдов:
4 (40.00%)
Профит фактор:
2.55
Мат. ожидание:
8.58 USD
Средняя прибыль:
28.25 USD
Средний убыток:
-11.09 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-42.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-42.90 USD (3)
Прирост в месяц:
8.58%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.51 USD
Максимальная:
44.16 USD (4.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.25% (43.81 USD)
По эквити:
1.00% (10.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EGlobalTrade-Classic" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
