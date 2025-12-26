- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
5 (50.00%)
損失トレード:
5 (50.00%)
ベストトレード:
50.35 USD
最悪のトレード:
-20.90 USD
総利益:
141.26 USD (4 030 pips)
総損失:
-55.47 USD (1 366 pips)
最大連続の勝ち:
3 (101.00 USD)
最大連続利益:
101.00 USD (3)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
6.73%
最大入金額:
9.03%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
30 分
リカバリーファクター:
1.94
長いトレード:
6 (60.00%)
短いトレード:
4 (40.00%)
プロフィットファクター:
2.55
期待されたペイオフ:
8.58 USD
平均利益:
28.25 USD
平均損失:
-11.09 USD
最大連続の負け:
3 (-42.90 USD)
最大連続損失:
-42.90 USD (3)
月間成長:
8.58%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.51 USD
最大の:
44.16 USD (4.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.25% (43.81 USD)
エクイティによる:
1.00% (10.05 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.35 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +101.00 USD
最大連続損失: -42.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EGlobalTrade-Classic"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
