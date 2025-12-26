- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
5 (50.00%)
Negociações com perda:
5 (50.00%)
Melhor negociação:
50.35 USD
Pior negociação:
-20.90 USD
Lucro bruto:
141.26 USD (4 030 pips)
Perda bruta:
-55.47 USD (1 366 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (101.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
101.00 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
6.73%
Depósito máximo carregado:
9.03%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
1.94
Negociações longas:
6 (60.00%)
Negociações curtas:
4 (40.00%)
Fator de lucro:
2.55
Valor esperado:
8.58 USD
Lucro médio:
28.25 USD
Perda média:
-11.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-42.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-42.90 USD (3)
Crescimento mensal:
8.58%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.51 USD
Máximo:
44.16 USD (4.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.25% (43.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.00% (10.05 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|86
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.35 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +101.00 USD
Máxima perda consecutiva: -42.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EGlobalTrade-Classic" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
9%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
0%
10
50%
7%
2.54
8.58
USD
USD
4%
1:500