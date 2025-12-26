- 자본
- 축소
트레이드:
46
이익 거래:
26 (56.52%)
손실 거래:
20 (43.48%)
최고의 거래:
50.35 USD
최악의 거래:
-30.10 USD
총 수익:
557.35 USD (10 053 pips)
총 손실:
-245.16 USD (7 170 pips)
연속 최대 이익:
11 (299.30 USD)
연속 최대 이익:
299.30 USD (11)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
4.46%
최대 입금량:
80.59%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
16 분
회복 요인:
2.26
롱(주식매수):
37 (80.43%)
숏(주식차입매도):
9 (19.57%)
수익 요인:
2.27
기대수익:
6.79 USD
평균 이익:
21.44 USD
평균 손실:
-12.26 USD
연속 최대 손실:
5 (-72.10 USD)
연속 최대 손실:
-72.10 USD (5)
월별 성장률:
33.51%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14.51 USD
최대한의:
138.16 USD (12.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.65% (130.46 USD)
자본금별:
1.80% (17.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|312
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EGlobalTrade-Classic"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
34%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
2
0%
46
56%
4%
2.27
6.79
USD
USD
13%
1:500