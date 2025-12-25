- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
17 (85.00%)
Убыточных трейдов:
3 (15.00%)
Лучший трейд:
168.98 USD
Худший трейд:
-406.77 USD
Общая прибыль:
1 204.31 USD (364 264 pips)
Общий убыток:
-604.71 USD (46 787 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (607.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
607.87 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
13.40%
Макс. загрузка депозита:
13.26%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
29 минут
Фактор восстановления:
1.15
Длинных трейдов:
10 (50.00%)
Коротких трейдов:
10 (50.00%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
29.98 USD
Средняя прибыль:
70.84 USD
Средний убыток:
-201.57 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-406.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-406.77 USD (1)
Прирост в месяц:
14.28%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
210.21 USD
Максимальная:
522.57 USD (11.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.58% (522.57 USD)
По эквити:
10.03% (450.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|13
|XAUUSDm
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|653
|XAUUSDm
|-54
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|320K
|XAUUSDm
|-2.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +168.98 USD
Худший трейд: -407 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +607.87 USD
Макс. убыток в серии: -406.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
1
95%
20
85%
13%
1.99
29.98
USD
USD
12%
1:200