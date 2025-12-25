- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
20
盈利交易:
17 (85.00%)
亏损交易:
3 (15.00%)
最好交易:
168.98 USD
最差交易:
-406.77 USD
毛利:
1 204.31 USD (364 264 pips)
毛利亏损:
-604.71 USD (46 787 pips)
最大连续赢利:
7 (607.87 USD)
最大连续盈利:
607.87 USD (7)
夏普比率:
0.26
交易活动:
16.21%
最大入金加载:
13.26%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
29 分钟
采收率:
1.15
长期交易:
10 (50.00%)
短期交易:
10 (50.00%)
利润因子:
1.99
预期回报:
29.98 USD
平均利润:
70.84 USD
平均损失:
-201.57 USD
最大连续失误:
1 (-406.77 USD)
最大连续亏损:
-406.77 USD (1)
每月增长:
14.28%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
210.21 USD
最大值:
522.57 USD (11.58%)
相对跌幅:
结余:
11.58% (522.57 USD)
净值:
10.03% (450.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|13
|XAUUSDm
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDm
|653
|XAUUSDm
|-54
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDm
|320K
|XAUUSDm
|-2.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +168.98 USD
最差交易: -407 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +607.87 USD
最大连续亏损: -406.77 USD
