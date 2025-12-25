- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
17 (80.95%)
Negociações com perda:
4 (19.05%)
Melhor negociação:
168.98 USD
Pior negociação:
-406.77 USD
Lucro bruto:
1 204.31 USD (364 264 pips)
Perda bruta:
-737.13 USD (56 244 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (607.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
607.87 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
14.48%
Depósito máximo carregado:
13.26%
Último negócio:
39 minutos atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
0.89
Negociações longas:
11 (52.38%)
Negociações curtas:
10 (47.62%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
22.25 USD
Lucro médio:
70.84 USD
Perda média:
-184.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-406.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-406.77 USD (1)
Crescimento mensal:
11.12%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
210.21 USD
Máximo:
522.57 USD (11.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.58% (522.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.03% (450.14 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|13
|XAUUSDm
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSDm
|653
|XAUUSDm
|-186
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSDm
|320K
|XAUUSDm
|-12K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
11%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
1
95%
21
80%
14%
1.63
22.25
USD
USD
12%
1:200