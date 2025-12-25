- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
17 (80.95%)
損失トレード:
4 (19.05%)
ベストトレード:
168.98 USD
最悪のトレード:
-406.77 USD
総利益:
1 204.31 USD (364 264 pips)
総損失:
-737.13 USD (56 244 pips)
最大連続の勝ち:
7 (607.87 USD)
最大連続利益:
607.87 USD (7)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
14.48%
最大入金額:
13.26%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
30 分
リカバリーファクター:
0.89
長いトレード:
11 (52.38%)
短いトレード:
10 (47.62%)
プロフィットファクター:
1.63
期待されたペイオフ:
22.25 USD
平均利益:
70.84 USD
平均損失:
-184.28 USD
最大連続の負け:
1 (-406.77 USD)
最大連続損失:
-406.77 USD (1)
月間成長:
11.12%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
210.21 USD
最大の:
522.57 USD (11.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.58% (522.57 USD)
エクイティによる:
10.03% (450.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|13
|XAUUSDm
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSDm
|653
|XAUUSDm
|-186
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSDm
|320K
|XAUUSDm
|-12K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +168.98 USD
最悪のトレード: -407 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +607.87 USD
最大連続損失: -406.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
11%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
1
95%
21
80%
14%
1.63
22.25
USD
USD
12%
1:200