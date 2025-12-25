- Прирост
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
6 (42.85%)
Убыточных трейдов:
8 (57.14%)
Лучший трейд:
16.12 USD
Худший трейд:
-11.14 USD
Общая прибыль:
77.22 USD (7 719 pips)
Общий убыток:
-65.93 USD (6 375 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (60.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
60.99 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
49.88%
Макс. загрузка депозита:
5.71%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.29
Длинных трейдов:
14 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.81 USD
Средняя прибыль:
12.87 USD
Средний убыток:
-8.24 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-30.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.74 USD (3)
Прирост в месяц:
2.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.14 USD
Максимальная:
39.29 USD (7.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.13% (39.29 USD)
По эквити:
2.62% (14.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.12 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +60.99 USD
Макс. убыток в серии: -30.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
511
USD
USD
1
100%
14
42%
50%
1.17
0.81
USD
USD
7%
1:500