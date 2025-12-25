- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
5 (55.55%)
Negociações com perda:
4 (44.44%)
Melhor negociação:
16.12 USD
Pior negociação:
-8.22 USD
Lucro bruto:
77.11 USD (7 709 pips)
Perda bruta:
-26.53 USD (2 437 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (60.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
60.99 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.50
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.71%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
2.51
Negociações longas:
9 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.91
Valor esperado:
5.62 USD
Lucro médio:
15.42 USD
Perda média:
-6.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-20.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.14 USD (3)
Crescimento mensal:
10.11%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.14 USD
Máximo:
20.14 USD (4.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.03% (20.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.81% (4.07 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|5.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.12 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +60.99 USD
Máxima perda consecutiva: -20.14 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DooTechnology-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
551
USD
USD
1
100%
9
55%
100%
2.90
5.62
USD
USD
4%
1:500