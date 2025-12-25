- 자본
- 축소
트레이드:
64
이익 거래:
23 (35.93%)
손실 거래:
41 (64.06%)
최고의 거래:
18.13 USD
최악의 거래:
-11.14 USD
총 수익:
292.77 USD (29 268 pips)
총 손실:
-306.03 USD (30 368 pips)
연속 최대 이익:
6 (89.45 USD)
연속 최대 이익:
89.45 USD (6)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
20.88%
최대 입금량:
9.41%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.14
롱(주식매수):
55 (85.94%)
숏(주식차입매도):
9 (14.06%)
수익 요인:
0.96
기대수익:
-0.21 USD
평균 이익:
12.73 USD
평균 손실:
-7.46 USD
연속 최대 손실:
10 (-75.38 USD)
연속 최대 손실:
-75.38 USD (10)
월별 성장률:
-6.41%
Algo 트레이딩:
87%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
44.44 USD
최대한의:
95.43 USD (17.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.63% (95.43 USD)
자본금별:
7.27% (22.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|64
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|-13
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|-1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18.13 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +89.45 USD
연속 최대 손실: -75.38 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DooTechnology-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-6%
0
0
USD
USD
277
USD
USD
2
87%
64
35%
21%
0.95
-0.21
USD
USD
22%
1:500