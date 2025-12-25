- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
5 (55.55%)
損失トレード:
4 (44.44%)
ベストトレード:
16.12 USD
最悪のトレード:
-8.22 USD
総利益:
77.11 USD (7 709 pips)
総損失:
-26.53 USD (2 437 pips)
最大連続の勝ち:
4 (60.99 USD)
最大連続利益:
60.99 USD (4)
シャープレシオ:
0.50
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.71%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
2.51
長いトレード:
9 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.91
期待されたペイオフ:
5.62 USD
平均利益:
15.42 USD
平均損失:
-6.63 USD
最大連続の負け:
3 (-20.14 USD)
最大連続損失:
-20.14 USD (3)
月間成長:
10.11%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.14 USD
最大の:
20.14 USD (4.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.03% (20.14 USD)
エクイティによる:
0.81% (4.07 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|51
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|5.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.12 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +60.99 USD
最大連続損失: -20.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DooTechnology-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
10%
0
0
USD
USD
551
USD
USD
1
100%
9
55%
100%
2.90
5.62
USD
USD
4%
1:500