- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
21 (80.76%)
Убыточных трейдов:
5 (19.23%)
Лучший трейд:
186.97 USD
Худший трейд:
-474.00 USD
Общая прибыль:
1 492.22 USD (394 703 pips)
Общий убыток:
-993.16 USD (150 737 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (394.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
542.66 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
83.88%
Макс. загрузка депозита:
15.85%
Последний трейд:
18 минут
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.84
Длинных трейдов:
13 (50.00%)
Коротких трейдов:
13 (50.00%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
19.19 USD
Средняя прибыль:
71.06 USD
Средний убыток:
-198.63 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-474.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-474.00 USD (1)
Прирост в месяц:
10.06%
Алготрейдинг:
85%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
380.55 USD
Максимальная:
592.31 USD (11.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.45% (592.31 USD)
По эквити:
10.24% (522.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|16
|XAUUSDm
|8
|US500m
|1
|EURUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|547
|XAUUSDm
|6
|US500m
|4
|EURUSDm
|-58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|243K
|XAUUSDm
|908
|US500m
|550
|EURUSDm
|-322
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +186.97 USD
Худший трейд: -474 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +394.91 USD
Макс. убыток в серии: -474.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
1
85%
26
80%
84%
1.50
19.19
USD
USD
11%
1:200