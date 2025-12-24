- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
27
Gewinntrades:
21 (77.77%)
Verlusttrades:
6 (22.22%)
Bester Trade:
186.97 USD
Schlechtester Trade:
-474.00 USD
Bruttoprofit:
1 492.22 USD (394 703 pips)
Bruttoverlust:
-1 155.51 USD (160 286 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (394.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
542.66 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
83.88%
Max deposit load:
15.85%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.57
Long-Positionen:
14 (51.85%)
Short-Positionen:
13 (48.15%)
Profit-Faktor:
1.29
Mathematische Gewinnerwartung:
12.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
71.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-192.59 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-474.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-474.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
6.79%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
380.55 USD
Maximaler:
592.31 USD (11.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.45% (592.31 USD)
Kapital:
10.24% (522.68 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|16
|XAUUSDm
|9
|US500m
|1
|EURUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSDm
|547
|XAUUSDm
|-156
|US500m
|4
|EURUSDm
|-58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSDm
|243K
|XAUUSDm
|-8.6K
|US500m
|550
|EURUSDm
|-322
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +186.97 USD
Schlechtester Trade: -474 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +394.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -474.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
1000 USD pro Monat
7%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
1
88%
27
77%
84%
1.29
12.47
USD
USD
11%
1:200