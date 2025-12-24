- Crescimento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
21 (77.77%)
Negociações com perda:
6 (22.22%)
Melhor negociação:
186.97 USD
Pior negociação:
-474.00 USD
Lucro bruto:
1 492.22 USD (394 703 pips)
Perda bruta:
-1 155.51 USD (160 286 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (394.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
542.66 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
83.88%
Depósito máximo carregado:
15.85%
Último negócio:
53 minutos atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.57
Negociações longas:
14 (51.85%)
Negociações curtas:
13 (48.15%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
12.47 USD
Lucro médio:
71.06 USD
Perda média:
-192.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-474.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-474.00 USD (1)
Crescimento mensal:
6.79%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
380.55 USD
Máximo:
592.31 USD (11.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.45% (592.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.24% (522.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|16
|XAUUSDm
|9
|US500m
|1
|EURUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSDm
|547
|XAUUSDm
|-156
|US500m
|4
|EURUSDm
|-58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSDm
|243K
|XAUUSDm
|-8.6K
|US500m
|550
|EURUSDm
|-322
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
