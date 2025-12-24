- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
21 (80.76%)
Loss Trade:
5 (19.23%)
Best Trade:
186.97 USD
Worst Trade:
-474.00 USD
Profitto lordo:
1 492.22 USD (394 703 pips)
Perdita lorda:
-993.16 USD (150 737 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (394.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
542.66 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
96.79%
Massimo carico di deposito:
15.85%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
13 (50.00%)
Short Trade:
13 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.50
Profitto previsto:
19.19 USD
Profitto medio:
71.06 USD
Perdita media:
-198.63 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-474.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-474.00 USD (1)
Crescita mensile:
10.06%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
380.55 USD
Massimale:
592.31 USD (11.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.45% (592.31 USD)
Per equità:
10.24% (522.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|16
|XAUUSDm
|8
|US500m
|1
|EURUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSDm
|547
|XAUUSDm
|6
|US500m
|4
|EURUSDm
|-58
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSDm
|243K
|XAUUSDm
|908
|US500m
|550
|EURUSDm
|-322
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +186.97 USD
Worst Trade: -474 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +394.91 USD
Massima perdita consecutiva: -474.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 8
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
1000USD al mese
10%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
1
88%
26
80%
97%
1.50
19.19
USD
USD
11%
1:200