Сигналы / Rtc ML Aibot Aggresive
К сожалению, сигнал Rtc ML Aibot Aggresive отключен и недоступен.
Автор прекратил трансляцию сигнала. Но в вашем распоряжении остается огромная база других активно торгующих сигналов и поставщиков. Выберите из них наиболее подходящий, подключитесь, и пусть ваш терминал автоматически копирует сделки.Выбрать новый сигнал
Вы можете ознакомиться с другими сигналами Muhammad Faisal Sagala:
- Прирост
- 7%
- Подписчики
- 0
- Недели
- 1
- Трейды
- 9
- Прибыльные
- 100%
- Профит фактор
- n/a
- Макс. просадка
- 3%
- Прирост
- -0%
- Подписчики
- 0
- Недели
- 1
- Трейды
- 8
- Прибыльные
- 75%
- Профит фактор
- 0.98
- Макс. просадка
- 5%
Либо выбрать из других сигналов для MetaTrader 4:
- Прирост
- 16 663%
- Подписчики
- 0
- Недели
- 147
- Трейды
- 1268
- Прибыльные
- 88%
- Профит фактор
- 2.23
- Макс. просадка
- 39%
- Прирост
- 501%
- Подписчики
- 8
- Недели
- 39
- Трейды
- 785
- Прибыльные
- 90%
- Профит фактор
- 2.56
- Макс. просадка
- 16%
- Прирост
- 6 180%
- Подписчики
- 2
- Недели
- 332
- Трейды
- 2069
- Прибыльные
- 72%
- Профит фактор
- 1.91
- Макс. просадка
- 38%
- Прирост
- 987%
- Подписчики
- 9
- Недели
- 79
- Трейды
- 3320
- Прибыльные
- 82%
- Профит фактор
- 3.79
- Макс. просадка
- 41%
- Прирост
- 5 126%
- Подписчики
- 1
- Недели
- 245
- Трейды
- 7913
- Прибыльные
- 76%
- Профит фактор
- 1.55
- Макс. просадка
- 28%
- Прирост
- 3 255%
- Подписчики
- 76
- Недели
- 66
- Трейды
- 306
- Прибыльные
- 88%
- Профит фактор
- 6.12
- Макс. просадка
- 35%
- Прирост
- 4 337%
- Подписчики
- 34
- Недели
- 44
- Трейды
- 924
- Прибыльные
- 78%
- Профит фактор
- 1.84
- Макс. просадка
- 52%
- Прирост
- 1 088%
- Подписчики
- 10
- Недели
- 111
- Трейды
- 324
- Прибыльные
- 54%
- Профит фактор
- 1.55
- Макс. просадка
- 35%
- Прирост
- 538%
- Подписчики
- 12
- Недели
- 102
- Трейды
- 921
- Прибыльные
- 74%
- Профит фактор
- 2.06
- Макс. просадка
- 28%
- Прирост
- 2 397%
- Подписчики
- 1
- Недели
- 231
- Трейды
- 1002
- Прибыльные
- 78%
- Профит фактор
- 3.44
- Макс. просадка
- 30%
При подписке на сигналы подписчик берет на себя все риски исполнения. Историческая статистика не гарантирует будущих прибылей.