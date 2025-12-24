- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
49
Negociações com lucro:
24 (48.97%)
Negociações com perda:
25 (51.02%)
Melhor negociação:
11.17 USD
Pior negociação:
-10.62 USD
Lucro bruto:
91.47 USD (9 134 pips)
Perda bruta:
-154.78 USD (15 579 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (17.42 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17.42 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.23
Atividade de negociação:
56.99%
Depósito máximo carregado:
2.11%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
49
Tempo médio de espera:
53 minutos
Fator de recuperação:
-0.84
Negociações longas:
20 (40.82%)
Negociações curtas:
29 (59.18%)
Fator de lucro:
0.59
Valor esperado:
-1.29 USD
Lucro médio:
3.81 USD
Perda média:
-6.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-28.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.17 USD (6)
Crescimento mensal:
-12.66%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
70.58 USD
Máximo:
75.59 USD (14.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.97% (75.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.72% (8.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|49
|
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD#
|-63
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD#
|-6.4K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.17 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +17.42 USD
Máxima perda consecutiva: -28.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
