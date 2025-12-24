SegnaliSezioni
Muhammad Faisal Sagala

Rtc ML Aibot Aggresive

Muhammad Faisal Sagala
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 199 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
RSFinance-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
27
Profit Trade:
13 (48.14%)
Loss Trade:
14 (51.85%)
Best Trade:
11.17 USD
Worst Trade:
-10.62 USD
Profitto lordo:
50.70 USD (5 063 pips)
Perdita lorda:
-88.02 USD (8 910 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (13.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.71 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.24
Attività di trading:
69.82%
Massimo carico di deposito:
1.95%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
9 (33.33%)
Short Trade:
18 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.58
Profitto previsto:
-1.38 USD
Profitto medio:
3.90 USD
Perdita media:
-6.29 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-16.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.42 USD (2)
Crescita mensile:
-7.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
37.32 USD
Massimale:
42.33 USD (8.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.38% (42.33 USD)
Per equità:
1.72% (8.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD# 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD# -37
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD# -3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.17 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +13.71 USD
Massima perdita consecutiva: -16.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RSFinance-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.24 11:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 06:17
Share of trading days is too low
2025.12.24 06:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 05:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 05:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 05:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 05:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 05:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
