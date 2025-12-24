- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
24
盈利交易:
13 (54.16%)
亏损交易:
11 (45.83%)
最好交易:
11.17 USD
最差交易:
-10.62 USD
毛利:
50.70 USD (5 063 pips)
毛利亏损:
-71.82 USD (7 291 pips)
最大连续赢利:
3 (13.71 USD)
最大连续盈利:
13.71 USD (3)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
69.82%
最大入金加载:
1.89%
最近交易:
9 几分钟前
每周交易:
25
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.74
长期交易:
9 (37.50%)
短期交易:
15 (62.50%)
利润因子:
0.71
预期回报:
-0.88 USD
平均利润:
3.90 USD
平均损失:
-6.53 USD
最大连续失误:
2 (-19.42 USD)
最大连续亏损:
-19.42 USD (2)
每月增长:
-4.22%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
23.43 USD
最大值:
28.44 USD (5.63%)
相对跌幅:
结余:
5.63% (28.44 USD)
净值:
1.72% (8.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD#
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD#
|-21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD#
|-2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.17 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +13.71 USD
最大连续亏损: -19.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSFinance-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月199 USD
-4%
0
0
USD
USD
479
USD
USD
1
100%
24
54%
70%
0.70
-0.88
USD
USD
6%
1:500