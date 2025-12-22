- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
166
Прибыльных трейдов:
93 (56.02%)
Убыточных трейдов:
73 (43.98%)
Лучший трейд:
7.48 USD
Худший трейд:
-5.16 USD
Общая прибыль:
94.24 USD (471 280 pips)
Общий убыток:
-73.14 USD (365 542 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (7.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.39 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
0.22%
Макс. загрузка депозита:
3.34%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
1.07
Длинных трейдов:
80 (48.19%)
Коротких трейдов:
86 (51.81%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
0.13 USD
Средняя прибыль:
1.01 USD
Средний убыток:
-1.00 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-14.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.88 USD (5)
Прирост в месяц:
-3.64%
Годовой прогноз:
-44.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.35 USD
Максимальная:
19.65 USD (14.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.11% (19.65 USD)
По эквити:
7.29% (9.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|166
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|106K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.48 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +7.27 USD
Макс. убыток в серии: -14.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 13
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VantageInternational-Live 11
|1.89 × 151
|
VantageInternational-Live 22
|9.47 × 49
|
VantageInternational-Live 3
|10.26 × 125
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
21%
0
0
USD
USD
120
USD
USD
34
100%
166
56%
0%
1.28
0.13
USD
USD
14%
1:500