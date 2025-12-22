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Nestor Alejandro Chiariello

Bitcoin Xor AI

Nestor Alejandro Chiariello
Nestor Alejandro Chiariello

Nestor Alejandro Chiariello

4.3 (13)
39 продуктов 5 сигналов
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 21%
VantageMarkets-Live 3
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
166
Прибыльных трейдов:
93 (56.02%)
Убыточных трейдов:
73 (43.98%)
Лучший трейд:
7.48 USD
Худший трейд:
-5.16 USD
Общая прибыль:
94.24 USD (471 280 pips)
Общий убыток:
-73.14 USD (365 542 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (7.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.39 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
0.22%
Макс. загрузка депозита:
3.34%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
1.07
Длинных трейдов:
80 (48.19%)
Коротких трейдов:
86 (51.81%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
0.13 USD
Средняя прибыль:
1.01 USD
Средний убыток:
-1.00 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-14.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-14.88 USD (5)
Прирост в месяц:
-3.64%
Годовой прогноз:
-44.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.35 USD
Максимальная:
19.65 USD (14.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.11% (19.65 USD)
По эквити:
7.29% (9.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 166
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 106K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.48 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +7.27 USD
Макс. убыток в серии: -14.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 13
VantageInternational-Live 11
1.89 × 151
VantageInternational-Live 22
9.47 × 49
VantageInternational-Live 3
10.26 × 125
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Buy 📈✅
https://www.mql5.com/en/market/product/159294
Нет отзывов
2026.06.09 14:07
No swaps are charged
2026.06.09 14:07
No swaps are charged
2026.06.09 09:05
No swaps are charged on the signal account
2026.05.29 07:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.82% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.08 02:48
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.06 08:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.16 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.14 08:10
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.01 16:46
No swaps are charged
2026.04.01 16:46
No swaps are charged
2026.03.31 10:29
No swaps are charged on the signal account
2026.03.11 17:02
No swaps are charged
2026.03.11 17:02
No swaps are charged
2026.03.10 11:44
No swaps are charged on the signal account
2026.03.10 11:19
No swaps are charged
2026.03.10 11:19
No swaps are charged
2026.03.10 10:27
No swaps are charged on the signal account
2026.02.23 17:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.02.20 10:35
No swaps are charged
2026.02.20 10:35
No swaps are charged
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bitcoin Xor AI
999 USD в месяц
21%
0
0
USD
120
USD
34
100%
166
56%
0%
1.28
0.13
USD
14%
1:500
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