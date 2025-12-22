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Nestor Alejandro Chiariello

Bitcoin Xor AI

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最差交易:
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毛利:
94.76 USD (473 899 pips)
毛利亏损:
-73.71 USD (368 375 pips)
最大连续赢利:
9 (7.27 USD)
最大连续盈利:
9.39 USD (7)
夏普比率:
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交易活动:
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最大入金加载:
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最近交易:
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平均持有时间:
2 分钟
采收率:
1.07
长期交易:
81 (48.21%)
短期交易:
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利润因子:
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预期回报:
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平均利润:
1.01 USD
平均损失:
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最大连续失误:
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最大连续亏损:
-14.88 USD (5)
每月增长:
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年度预测:
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算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 168
25 50 75 100 125 150 175 200
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25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 106K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
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2026.06.09 14:07
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2026.06.09 14:07
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2026.06.09 09:05
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2026.05.29 07:25
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.82% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2026.05.08 02:48
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2026.05.06 08:51
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.16 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.14 08:10
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.01 16:46
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2026.04.01 16:46
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2026.03.31 10:29
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2026.03.11 17:02
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2026.03.10 11:44
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2026.03.10 11:19
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2026.03.10 11:19
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2026.03.10 10:27
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2026.02.23 17:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.02.20 10:35
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2026.02.20 10:35
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