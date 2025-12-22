- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
168
盈利交易:
94 (55.95%)
亏损交易:
74 (44.05%)
最好交易:
7.48 USD
最差交易:
-5.16 USD
毛利:
94.76 USD (473 899 pips)
毛利亏损:
-73.71 USD (368 375 pips)
最大连续赢利:
9 (7.27 USD)
最大连续盈利:
9.39 USD (7)
夏普比率:
0.09
交易活动:
0.22%
最大入金加载:
3.34%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
1.07
长期交易:
81 (48.21%)
短期交易:
87 (51.79%)
利润因子:
1.29
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
1.01 USD
平均损失:
-1.00 USD
最大连续失误:
5 (-14.88 USD)
最大连续亏损:
-14.88 USD (5)
每月增长:
-6.84%
年度预测:
-83.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.35 USD
最大值:
19.76 USD (14.19%)
相对跌幅:
结余:
14.11% (19.65 USD)
净值:
7.29% (9.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|168
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|106K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.48 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +7.27 USD
最大连续亏损: -14.88 USD
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周
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交易
赢%
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PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
21%
0
0
USD
USD
120
USD
USD
35
100%
168
55%
0%
1.28
0.13
USD
USD
14%
1:500