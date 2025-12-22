- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
5 (50.00%)
Убыточных трейдов:
5 (50.00%)
Лучший трейд:
68.30 USD
Худший трейд:
-46.77 USD
Общая прибыль:
275.68 USD (7 323 pips)
Общий убыток:
-135.85 USD (3 737 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (163.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
163.30 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
95.15%
Макс. загрузка депозита:
45.47%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.42
Длинных трейдов:
6 (60.00%)
Коротких трейдов:
4 (40.00%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
13.98 USD
Средняя прибыль:
55.14 USD
Средний убыток:
-27.17 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-97.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-97.37 USD (4)
Прирост в месяц:
2.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.20 USD
Максимальная:
98.72 USD (1.87%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.87% (98.72 USD)
По эквити:
0.92% (47.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|USDJPY
|4
|XAGUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|11
|USDJPY
|140
|XAGUSD
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2.3K
|USDJPY
|1.5K
|XAGUSD
|-219
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +68.30 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +163.30 USD
Макс. убыток в серии: -97.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueGuardian-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
1
0%
10
50%
95%
2.02
13.98
USD
USD
2%
1:30