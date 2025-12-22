- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
5 (50.00%)
亏损交易:
5 (50.00%)
最好交易:
68.30 USD
最差交易:
-46.77 USD
毛利:
275.68 USD (7 323 pips)
毛利亏损:
-135.85 USD (3 737 pips)
最大连续赢利:
3 (163.30 USD)
最大连续盈利:
163.30 USD (3)
夏普比率:
0.35
交易活动:
95.15%
最大入金加载:
45.47%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.42
长期交易:
6 (60.00%)
短期交易:
4 (40.00%)
利润因子:
2.03
预期回报:
13.98 USD
平均利润:
55.14 USD
平均损失:
-27.17 USD
最大连续失误:
4 (-97.37 USD)
最大连续亏损:
-97.37 USD (4)
每月增长:
2.77%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.20 USD
最大值:
98.72 USD (1.87%)
相对跌幅:
结余:
1.87% (98.72 USD)
净值:
0.92% (47.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|USDJPY
|4
|XAGUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|11
|USDJPY
|140
|XAGUSD
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.3K
|USDJPY
|1.5K
|XAGUSD
|-219
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +68.30 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +163.30 USD
最大连续亏损: -97.37 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
1
0%
10
50%
95%
2.02
13.98
USD
USD
2%
1:30