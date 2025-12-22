- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
5 (50.00%)
Negociações com perda:
5 (50.00%)
Melhor negociação:
68.30 USD
Pior negociação:
-46.77 USD
Lucro bruto:
275.68 USD (7 323 pips)
Perda bruta:
-135.85 USD (3 737 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (163.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
163.30 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
95.15%
Depósito máximo carregado:
45.47%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
1.42
Negociações longas:
6 (60.00%)
Negociações curtas:
4 (40.00%)
Fator de lucro:
2.03
Valor esperado:
13.98 USD
Lucro médio:
55.14 USD
Perda média:
-27.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-97.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-97.37 USD (4)
Crescimento mensal:
2.77%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.20 USD
Máximo:
98.72 USD (1.87%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.87% (98.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.92% (47.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|USDJPY
|4
|XAGUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|11
|USDJPY
|140
|XAGUSD
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.3K
|USDJPY
|1.5K
|XAGUSD
|-219
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueGuardian-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
