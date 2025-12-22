- 成長
トレード:
10
利益トレード:
5 (50.00%)
損失トレード:
5 (50.00%)
ベストトレード:
68.30 USD
最悪のトレード:
-46.77 USD
総利益:
275.68 USD (7 323 pips)
総損失:
-135.85 USD (3 737 pips)
最大連続の勝ち:
3 (163.30 USD)
最大連続利益:
163.30 USD (3)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
95.15%
最大入金額:
45.47%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
1.42
長いトレード:
6 (60.00%)
短いトレード:
4 (40.00%)
プロフィットファクター:
2.03
期待されたペイオフ:
13.98 USD
平均利益:
55.14 USD
平均損失:
-27.17 USD
最大連続の負け:
4 (-97.37 USD)
最大連続損失:
-97.37 USD (4)
月間成長:
2.77%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.20 USD
最大の:
98.72 USD (1.87%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.87% (98.72 USD)
エクイティによる:
0.92% (47.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|USDJPY
|4
|XAGUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|11
|USDJPY
|140
|XAGUSD
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.3K
|USDJPY
|1.5K
|XAGUSD
|-219
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlueGuardian-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
3%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
1
0%
10
50%
95%
2.02
13.98
USD
USD
2%
1:30