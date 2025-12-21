- Прирост
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
1 (10.00%)
Убыточных трейдов:
9 (90.00%)
Лучший трейд:
6.75 USD
Худший трейд:
-3.79 USD
Общая прибыль:
6.75 USD (1 109 pips)
Общий убыток:
-9.85 USD (1 173 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (6.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.75 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
88.66%
Макс. загрузка депозита:
104.60%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
-0.36
Длинных трейдов:
6 (60.00%)
Коротких трейдов:
4 (40.00%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-0.31 USD
Средняя прибыль:
6.75 USD
Средний убыток:
-1.09 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.64 USD (3)
Прирост в месяц:
-5.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.10 USD
Максимальная:
8.64 USD (13.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.16% (8.64 USD)
По эквити:
12.61% (8.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-64
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.75 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +6.75 USD
Макс. убыток в серии: -1.21 USD
