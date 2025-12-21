- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
1 (10.00%)
Negociações com perda:
9 (90.00%)
Melhor negociação:
6.75 USD
Pior negociação:
-3.79 USD
Lucro bruto:
6.75 USD (1 109 pips)
Perda bruta:
-9.85 USD (1 173 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (6.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.75 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.10
Atividade de negociação:
88.66%
Depósito máximo carregado:
104.60%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
-0.36
Negociações longas:
6 (60.00%)
Negociações curtas:
4 (40.00%)
Fator de lucro:
0.69
Valor esperado:
-0.31 USD
Lucro médio:
6.75 USD
Perda média:
-1.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-1.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.64 USD (3)
Crescimento mensal:
-5.16%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.10 USD
Máximo:
8.64 USD (13.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.16% (8.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.61% (8.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|-64
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.75 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +6.75 USD
Máxima perda consecutiva: -1.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
