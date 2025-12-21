- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
1 (10.00%)
亏损交易:
9 (90.00%)
最好交易:
6.75 USD
最差交易:
-3.79 USD
毛利:
6.75 USD (1 109 pips)
毛利亏损:
-9.85 USD (1 173 pips)
最大连续赢利:
1 (6.75 USD)
最大连续盈利:
6.75 USD (1)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
88.66%
最大入金加载:
104.60%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
19 小时
采收率:
-0.36
长期交易:
6 (60.00%)
短期交易:
4 (40.00%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-0.31 USD
平均利润:
6.75 USD
平均损失:
-1.09 USD
最大连续失误:
6 (-1.21 USD)
最大连续亏损:
-8.64 USD (3)
每月增长:
-5.16%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3.10 USD
最大值:
8.64 USD (13.16%)
相对跌幅:
结余:
13.16% (8.64 USD)
净值:
12.61% (8.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-64
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.75 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +6.75 USD
最大连续亏损: -1.21 USD
