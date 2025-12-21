- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
1 (10.00%)
損失トレード:
9 (90.00%)
ベストトレード:
6.75 USD
最悪のトレード:
-3.79 USD
総利益:
6.75 USD (1 109 pips)
総損失:
-9.85 USD (1 173 pips)
最大連続の勝ち:
1 (6.75 USD)
最大連続利益:
6.75 USD (1)
シャープレシオ:
-0.10
取引アクティビティ:
88.66%
最大入金額:
104.60%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
-0.36
長いトレード:
6 (60.00%)
短いトレード:
4 (40.00%)
プロフィットファクター:
0.69
期待されたペイオフ:
-0.31 USD
平均利益:
6.75 USD
平均損失:
-1.09 USD
最大連続の負け:
6 (-1.21 USD)
最大連続損失:
-8.64 USD (3)
月間成長:
-5.16%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.10 USD
最大の:
8.64 USD (13.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.16% (8.64 USD)
エクイティによる:
12.61% (8.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|-64
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.75 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +6.75 USD
最大連続損失: -1.21 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-5%
0
0
USD
USD
57
USD
USD
1
0%
10
10%
89%
0.68
-0.31
USD
USD
13%
1:50