- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
44 (51.76%)
Убыточных трейдов:
41 (48.24%)
Лучший трейд:
163.20 USD
Худший трейд:
-74.80 USD
Общая прибыль:
846.35 USD (7 367 pips)
Общий убыток:
-625.81 USD (4 992 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (131.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
196.49 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
17.86%
Макс. загрузка депозита:
10.76%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.80
Длинных трейдов:
41 (48.24%)
Коротких трейдов:
44 (51.76%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
2.59 USD
Средняя прибыль:
19.24 USD
Средний убыток:
-15.26 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-230.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-230.47 USD (9)
Прирост в месяц:
12.17%
Годовой прогноз:
147.68%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
264.10 USD
Максимальная:
277.39 USD (23.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.37% (277.39 USD)
По эквити:
10.91% (113.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|41
|GBPUSD
|22
|EURJPY
|8
|USDJPY
|4
|NZDUSD
|4
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|CADJPY
|1
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|30
|GBPUSD
|225
|EURJPY
|100
|USDJPY
|-135
|NZDUSD
|-19
|USDCHF
|-8
|USDCAD
|62
|CADJPY
|-35
|XAUUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|903
|GBPUSD
|1.8K
|EURJPY
|1.5K
|USDJPY
|-1.3K
|NZDUSD
|-226
|USDCHF
|-42
|USDCAD
|275
|CADJPY
|-551
|XAUUSD
|63
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +163.20 USD
Худший трейд: -75 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +131.60 USD
Макс. убыток в серии: -230.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.36 × 11
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.42 × 132
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.75 × 9219
|
VTMarkets-Live
|0.76 × 1314
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5653
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
32
0%
85
51%
18%
1.35
2.59
USD
USD
23%
1:500