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Сигналы / MetaTrader 5 / Orange Slices
Mahfuzur Rahman Fardun

Orange Slices

Mahfuzur Rahman Fardun
Mahfuzur Rahman Fardun

Mahfuzur Rahman Fardun

My Signal
https://www.mql5.com/en/signals/2148295?source=Site+Signals+From+Author
First of All,
1 тема 2 комментария
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 19%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
44 (51.76%)
Убыточных трейдов:
41 (48.24%)
Лучший трейд:
163.20 USD
Худший трейд:
-74.80 USD
Общая прибыль:
846.35 USD (7 367 pips)
Общий убыток:
-625.81 USD (4 992 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (131.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
196.49 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
17.86%
Макс. загрузка депозита:
10.76%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.80
Длинных трейдов:
41 (48.24%)
Коротких трейдов:
44 (51.76%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
2.59 USD
Средняя прибыль:
19.24 USD
Средний убыток:
-15.26 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-230.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-230.47 USD (9)
Прирост в месяц:
12.17%
Годовой прогноз:
147.68%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
264.10 USD
Максимальная:
277.39 USD (23.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.37% (277.39 USD)
По эквити:
10.91% (113.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 41
GBPUSD 22
EURJPY 8
USDJPY 4
NZDUSD 4
USDCHF 2
USDCAD 2
CADJPY 1
XAUUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 30
GBPUSD 225
EURJPY 100
USDJPY -135
NZDUSD -19
USDCHF -8
USDCAD 62
CADJPY -35
XAUUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 903
GBPUSD 1.8K
EURJPY 1.5K
USDJPY -1.3K
NZDUSD -226
USDCHF -42
USDCAD 275
CADJPY -551
XAUUSD 63
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +163.20 USD
Худший трейд: -75 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +131.60 USD
Макс. убыток в серии: -230.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageMarkets-Live 6
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.36 × 11
ICMarketsEU-MT5-2
0.42 × 132
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.75 × 9219
VTMarkets-Live
0.76 × 1314
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5653
еще 170...
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i trade waves.
Нет отзывов
2026.08.05 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 18:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.15 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.14 12:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.29 19:54
No swaps are charged
2026.06.29 19:54
No swaps are charged
2026.06.29 19:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.29 18:54
No swaps are charged
2026.06.29 18:54
No swaps are charged
2026.06.29 18:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.29 11:50
No swaps are charged on the signal account
2026.06.28 11:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.05 20:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.01 13:47
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.20 15:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.30 10:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.21 18:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.17 06:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.09 11:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.02 05:56
No swaps are charged
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Orange Slices
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
1.4K
USD
32
0%
85
51%
18%
1.35
2.59
USD
23%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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