Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageMarkets-Live 6 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 2 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 DooGroup-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 2 BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 2 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 ICTrading-MT5-4 0.23 × 13 FusionMarkets-Demo 0.33 × 3 ICMarketsEU-MT5-4 0.36 × 11 ICMarketsEU-MT5-2 0.42 × 132 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 VantageInternational-Live 13 0.50 × 2 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 FPMarkets-Live 0.52 × 180 ICMarkets-MT5 0.58 × 36 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 StriforLLC-Live 0.72 × 18 ICMarketsSC-MT5 0.75 × 9219 VTMarkets-Live 0.76 × 1314 XMTrading-MT5 3 0.77 × 5653 еще 170... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика