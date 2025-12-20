- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
88
盈利交易:
44 (50.00%)
亏损交易:
44 (50.00%)
最好交易:
163.20 USD
最差交易:
-74.80 USD
毛利:
846.35 USD (7 367 pips)
毛利亏损:
-684.31 USD (5 281 pips)
最大连续赢利:
8 (131.60 USD)
最大连续盈利:
196.49 USD (7)
夏普比率:
0.06
交易活动:
17.86%
最大入金加载:
10.76%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.58
长期交易:
44 (50.00%)
短期交易:
44 (50.00%)
利润因子:
1.24
预期回报:
1.84 USD
平均利润:
19.24 USD
平均损失:
-15.55 USD
最大连续失误:
9 (-230.47 USD)
最大连续亏损:
-230.47 USD (9)
每月增长:
7.46%
年度预测:
90.48%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
264.10 USD
最大值:
277.39 USD (23.37%)
相对跌幅:
结余:
23.37% (277.39 USD)
净值:
10.91% (113.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|44
|GBPUSD
|22
|EURJPY
|8
|USDJPY
|4
|NZDUSD
|4
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|CADJPY
|1
|XAUUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-29
|GBPUSD
|225
|EURJPY
|100
|USDJPY
|-135
|NZDUSD
|-19
|USDCHF
|-8
|USDCAD
|62
|CADJPY
|-35
|XAUUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|614
|GBPUSD
|1.8K
|EURJPY
|1.5K
|USDJPY
|-1.3K
|NZDUSD
|-226
|USDCHF
|-42
|USDCAD
|275
|CADJPY
|-551
|XAUUSD
|63
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +163.20 USD
最差交易: -75 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +131.60 USD
最大连续亏损: -230.47 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.36 × 11
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.42 × 132
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.75 × 9219
|
VTMarkets-Live
|0.76 × 1314
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5653
i trade waves.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
14%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
33
0%
88
50%
18%
1.23
1.84
USD
USD
23%
1:500