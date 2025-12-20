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Mahfuzur Rahman Fardun

Orange Slices

Mahfuzur Rahman Fardun
Mahfuzur Rahman Fardun

Mahfuzur Rahman Fardun

  • Trader and digital marketer 在  Self Employed
  • 孟加拉
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交易:
88
盈利交易:
44 (50.00%)
亏损交易:
44 (50.00%)
最好交易:
163.20 USD
最差交易:
-74.80 USD
毛利:
846.35 USD (7 367 pips)
毛利亏损:
-684.31 USD (5 281 pips)
最大连续赢利:
8 (131.60 USD)
最大连续盈利:
196.49 USD (7)
夏普比率:
0.06
交易活动:
17.86%
最大入金加载:
10.76%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.58
长期交易:
44 (50.00%)
短期交易:
44 (50.00%)
利润因子:
1.24
预期回报:
1.84 USD
平均利润:
19.24 USD
平均损失:
-15.55 USD
最大连续失误:
9 (-230.47 USD)
最大连续亏损:
-230.47 USD (9)
每月增长:
7.46%
年度预测:
90.48%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
264.10 USD
最大值:
277.39 USD (23.37%)
相对跌幅:
结余:
23.37% (277.39 USD)
净值:
10.91% (113.10 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 44
GBPUSD 22
EURJPY 8
USDJPY 4
NZDUSD 4
USDCHF 2
USDCAD 2
CADJPY 1
XAUUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -29
GBPUSD 225
EURJPY 100
USDJPY -135
NZDUSD -19
USDCHF -8
USDCAD 62
CADJPY -35
XAUUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 614
GBPUSD 1.8K
EURJPY 1.5K
USDJPY -1.3K
NZDUSD -226
USDCHF -42
USDCAD 275
CADJPY -551
XAUUSD 63
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +163.20 USD
最差交易: -75 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +131.60 USD
最大连续亏损: -230.47 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageMarkets-Live 6
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.36 × 11
ICMarketsEU-MT5-2
0.42 × 132
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.75 × 9219
VTMarkets-Live
0.76 × 1314
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5653
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2026.08.05 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.04 18:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.15 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.14 12:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.29 19:54
No swaps are charged
2026.06.29 19:54
No swaps are charged
2026.06.29 19:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.29 18:54
No swaps are charged
2026.06.29 18:54
No swaps are charged
2026.06.29 18:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.29 11:50
No swaps are charged on the signal account
2026.06.28 11:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.05 20:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2026.06.01 13:47
Share of days for 80% of growth is too low
2026.05.20 15:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2026.04.30 10:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.21 18:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.04.17 06:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.09 11:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.02 05:56
No swaps are charged
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