СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Golden Hen EA
Taner Altinsoy

Golden Hen EA

Taner Altinsoy
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 89 USD в месяц
прирост с 2025 24%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
6 (75.00%)
Убыточных трейдов:
2 (25.00%)
Лучший трейд:
55.57 USD
Худший трейд:
-20.22 USD
Общая прибыль:
120.01 USD (12 265 pips)
Общий убыток:
-36.91 USD (3 459 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (82.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
82.05 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
18.81%
Макс. загрузка депозита:
11.28%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
4.10
Длинных трейдов:
8 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.25
Мат. ожидание:
10.39 USD
Средняя прибыль:
20.00 USD
Средний убыток:
-18.46 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-20.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.22 USD (1)
Прирост в месяц:
23.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.20 USD
Максимальная:
20.26 USD (5.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.52% (20.26 USD)
По эквити:
4.64% (20.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 83
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 8.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +55.57 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +82.05 USD
Макс. убыток в серии: -20.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.31 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.64 × 29492
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
еще 93...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.05 10:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 10:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 15:05
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 14:24
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.16 14:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.16 14:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Golden Hen EA
89 USD в месяц
24%
0
0
USD
433
USD
3
100%
8
75%
19%
3.25
10.39
USD
6%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.