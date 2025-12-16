- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
6 (75.00%)
Убыточных трейдов:
2 (25.00%)
Лучший трейд:
55.57 USD
Худший трейд:
-20.22 USD
Общая прибыль:
120.01 USD (12 265 pips)
Общий убыток:
-36.91 USD (3 459 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (82.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
82.05 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
18.81%
Макс. загрузка депозита:
11.28%
Последний трейд:
17 минут
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
4.10
Длинных трейдов:
8 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.25
Мат. ожидание:
10.39 USD
Средняя прибыль:
20.00 USD
Средний убыток:
-18.46 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-20.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.22 USD (1)
Прирост в месяц:
23.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.20 USD
Максимальная:
20.26 USD (5.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.52% (20.26 USD)
По эквити:
4.64% (20.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|83
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|8.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +55.57 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +82.05 USD
Макс. убыток в серии: -20.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29492
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
Нет отзывов
