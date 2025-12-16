- Crescimento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
8 (80.00%)
Negociações com perda:
2 (20.00%)
Melhor negociação:
55.57 USD
Pior negociação:
-20.22 USD
Lucro bruto:
141.75 USD (14 445 pips)
Perda bruta:
-36.91 USD (3 459 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (82.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
82.05 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
18.81%
Depósito máximo carregado:
11.28%
Último negócio:
44 minutos atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
5.17
Negociações longas:
10 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
3.84
Valor esperado:
10.48 USD
Lucro médio:
17.72 USD
Perda média:
-18.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-20.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.22 USD (1)
Crescimento mensal:
29.95%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.20 USD
Máximo:
20.26 USD (5.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.52% (20.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.64% (20.09 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29492
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
