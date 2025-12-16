- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
8 (80.00%)
損失トレード:
2 (20.00%)
ベストトレード:
55.57 USD
最悪のトレード:
-20.22 USD
総利益:
141.75 USD (14 445 pips)
総損失:
-36.91 USD (3 459 pips)
最大連続の勝ち:
3 (82.05 USD)
最大連続利益:
82.05 USD (3)
シャープレシオ:
0.51
取引アクティビティ:
18.81%
最大入金額:
11.28%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
5.17
長いトレード:
10 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.84
期待されたペイオフ:
10.48 USD
平均利益:
17.72 USD
平均損失:
-18.46 USD
最大連続の負け:
1 (-20.22 USD)
最大連続損失:
-20.22 USD (1)
月間成長:
29.95%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.20 USD
最大の:
20.26 USD (5.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.52% (20.26 USD)
エクイティによる:
4.64% (20.09 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +55.57 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +82.05 USD
最大連続損失: -20.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.64 × 29492
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
93 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
89 USD/月
30%
0
0
USD
USD
455
USD
USD
3
100%
10
80%
19%
3.84
10.48
USD
USD
6%
1:200