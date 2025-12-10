- Прирост
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
44 (95.65%)
Убыточных трейдов:
2 (4.35%)
Лучший трейд:
60.97 USD
Худший трейд:
-5.55 USD
Общая прибыль:
710.93 USD (2 861 064 pips)
Общий убыток:
-5.90 USD
Макс. серия выигрышей:
26 (496.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
496.66 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.89
Торговая активность:
95.75%
Макс. загрузка депозита:
26.90%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
127.03
Длинных трейдов:
44 (95.65%)
Коротких трейдов:
2 (4.35%)
Профит фактор:
120.50
Мат. ожидание:
15.33 USD
Средняя прибыль:
16.16 USD
Средний убыток:
-2.95 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-5.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.55 USD (1)
Прирост в месяц:
70.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.55 USD (0.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.35% (5.55 USD)
По эквити:
29.54% (327.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD#
|28
|OILCash#
|10
|GOLD#
|7
|Nvidia
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD#
|485
|OILCash#
|64
|GOLD#
|155
|Nvidia
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD#
|2.8M
|OILCash#
|429
|GOLD#
|13K
|Nvidia
|54
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
WTI and BTC
hedge operations
Нет отзывов
