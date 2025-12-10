- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
46
利益トレード:
44 (95.65%)
損失トレード:
2 (4.35%)
ベストトレード:
60.97 USD
最悪のトレード:
-5.55 USD
総利益:
710.93 USD (2 861 064 pips)
総損失:
-5.90 USD
最大連続の勝ち:
26 (496.66 USD)
最大連続利益:
496.66 USD (26)
シャープレシオ:
0.89
取引アクティビティ:
95.75%
最大入金額:
26.90%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
127.03
長いトレード:
44 (95.65%)
短いトレード:
2 (4.35%)
プロフィットファクター:
120.50
期待されたペイオフ:
15.33 USD
平均利益:
16.16 USD
平均損失:
-2.95 USD
最大連続の負け:
1 (-5.55 USD)
最大連続損失:
-5.55 USD (1)
月間成長:
70.49%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5.55 USD (0.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.35% (5.55 USD)
エクイティによる:
29.54% (327.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD#
|28
|OILCash#
|10
|GOLD#
|7
|Nvidia
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD#
|485
|OILCash#
|64
|GOLD#
|155
|Nvidia
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD#
|2.8M
|OILCash#
|429
|GOLD#
|13K
|Nvidia
|54
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +60.97 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +496.66 USD
最大連続損失: -5.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
WTI and BTC
hedge operations
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
70%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
5
0%
46
95%
96%
120.49
15.33
USD
USD
30%
1:100