트레이드:
46
이익 거래:
44 (95.65%)
손실 거래:
2 (4.35%)
최고의 거래:
60.97 USD
최악의 거래:
-5.55 USD
총 수익:
710.93 USD (2 861 064 pips)
총 손실:
-5.90 USD
연속 최대 이익:
26 (496.66 USD)
연속 최대 이익:
496.66 USD (26)
샤프 비율:
0.89
거래 활동:
95.75%
최대 입금량:
26.90%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
127.03
롱(주식매수):
44 (95.65%)
숏(주식차입매도):
2 (4.35%)
수익 요인:
120.50
기대수익:
15.33 USD
평균 이익:
16.16 USD
평균 손실:
-2.95 USD
연속 최대 손실:
1 (-5.55 USD)
연속 최대 손실:
-5.55 USD (1)
월별 성장률:
70.49%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5.55 USD (0.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.35% (5.55 USD)
자본금별:
29.54% (327.56 USD)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD#
|28
|OILCash#
|10
|GOLD#
|7
|Nvidia
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD#
|485
|OILCash#
|64
|GOLD#
|155
|Nvidia
|0
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD#
|2.8M
|OILCash#
|429
|GOLD#
|13K
|Nvidia
|54
최고의 거래: +60.97 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +496.66 USD
연속 최대 손실: -5.55 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
WTI and BTC
hedge operations
