交易:
46
盈利交易:
44 (95.65%)
亏损交易:
2 (4.35%)
最好交易:
60.97 USD
最差交易:
-5.55 USD
毛利:
710.93 USD (2 861 064 pips)
毛利亏损:
-5.90 USD
最大连续赢利:
26 (496.66 USD)
最大连续盈利:
496.66 USD (26)
夏普比率:
0.89
交易活动:
95.75%
最大入金加载:
26.90%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
2 天
采收率:
127.03
长期交易:
44 (95.65%)
短期交易:
2 (4.35%)
利润因子:
120.50
预期回报:
15.33 USD
平均利润:
16.16 USD
平均损失:
-2.95 USD
最大连续失误:
1 (-5.55 USD)
最大连续亏损:
-5.55 USD (1)
每月增长:
70.49%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5.55 USD (0.35%)
相对跌幅:
结余:
0.35% (5.55 USD)
净值:
29.54% (327.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD#
|28
|OILCash#
|10
|GOLD#
|7
|Nvidia
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD#
|485
|OILCash#
|64
|GOLD#
|155
|Nvidia
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD#
|2.8M
|OILCash#
|429
|GOLD#
|13K
|Nvidia
|54
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
最好交易: +60.97 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +496.66 USD
最大连续亏损: -5.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
WTI and BTC
hedge operations
没有评论
