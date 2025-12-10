- Прирост
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
27 (81.81%)
Убыточных трейдов:
6 (18.18%)
Лучший трейд:
10.70 USD
Худший трейд:
-4.38 USD
Общая прибыль:
26.92 USD (2 260 pips)
Общий убыток:
-13.79 USD (1 220 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (5.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.14 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
94.86%
Макс. загрузка депозита:
8.25%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
24 часа
Фактор восстановления:
1.26
Длинных трейдов:
33 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
1.00 USD
Средний убыток:
-2.30 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-10.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.43 USD (3)
Прирост в месяц:
117.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.09 USD
Максимальная:
10.46 USD (45.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.28% (0.61 USD)
По эквити:
10.59% (28.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD+
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD+
|1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.70 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +5.61 USD
Макс. убыток в серии: -10.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
