- 자본
- 축소
트레이드:
52
이익 거래:
44 (84.61%)
손실 거래:
8 (15.38%)
최고의 거래:
10.70 USD
최악의 거래:
-4.38 USD
총 수익:
37.79 USD (3 595 pips)
총 손실:
-16.48 USD (1 508 pips)
연속 최대 이익:
14 (7.18 USD)
연속 최대 이익:
16.14 USD (10)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
90.67%
최대 입금량:
8.25%
최근 거래:
50 분 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
2.04
롱(주식매수):
52 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.29
기대수익:
0.41 USD
평균 이익:
0.86 USD
평균 손실:
-2.06 USD
연속 최대 손실:
3 (-10.43 USD)
연속 최대 손실:
-10.43 USD (3)
월별 성장률:
66.33%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.09 USD
최대한의:
10.46 USD (45.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.28% (0.61 USD)
자본금별:
10.59% (28.61 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD+
|21
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD+
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.70 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +7.18 USD
연속 최대 손실: -10.43 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
