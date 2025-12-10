SinaisSeções
Alisher Suyunzhanov

DeepSignal AI

Alisher Suyunzhanov
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 193%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
36
Negociações com lucro:
29 (80.55%)
Negociações com perda:
7 (19.44%)
Melhor negociação:
10.70 USD
Pior negociação:
-4.38 USD
Lucro bruto:
29.16 USD (2 456 pips)
Perda bruta:
-15.00 USD (1 379 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (7.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.14 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
94.86%
Depósito máximo carregado:
8.25%
Último negócio:
2 minutos atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
1.35
Negociações longas:
36 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.94
Valor esperado:
0.39 USD
Lucro médio:
1.01 USD
Perda média:
-2.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-10.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.43 USD (3)
Crescimento mensal:
118.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.09 USD
Máximo:
10.46 USD (45.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.28% (0.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.59% (28.61 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD+ 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD+ 14
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD+ 1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.70 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +7.33 USD
Máxima perda consecutiva: -10.43 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

This signal is powered by DeepSignal AI
2025.12.24 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 06:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 19:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 20:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 13:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 13:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.