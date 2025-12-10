シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / DeepSignal AI
Alisher Suyunzhanov

DeepSignal AI

Alisher Suyunzhanov
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 193%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
36
利益トレード:
29 (80.55%)
損失トレード:
7 (19.44%)
ベストトレード:
10.70 USD
最悪のトレード:
-4.38 USD
総利益:
29.16 USD (2 456 pips)
総損失:
-15.00 USD (1 379 pips)
最大連続の勝ち:
12 (7.33 USD)
最大連続利益:
16.14 USD (10)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
94.86%
最大入金額:
8.25%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
1.35
長いトレード:
36 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.94
期待されたペイオフ:
0.39 USD
平均利益:
1.01 USD
平均損失:
-2.14 USD
最大連続の負け:
3 (-10.43 USD)
最大連続損失:
-10.43 USD (3)
月間成長:
118.56%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.09 USD
最大の:
10.46 USD (45.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.28% (0.61 USD)
エクイティによる:
10.59% (28.61 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD+ 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD+ 14
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD+ 1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10.70 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +7.33 USD
最大連続損失: -10.43 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

This signal is powered by DeepSignal AI
レビューなし
2025.12.24 07:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 06:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 19:08
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 20:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 20:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 13:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 13:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
