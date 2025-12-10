- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
36
利益トレード:
29 (80.55%)
損失トレード:
7 (19.44%)
ベストトレード:
10.70 USD
最悪のトレード:
-4.38 USD
総利益:
29.16 USD (2 456 pips)
総損失:
-15.00 USD (1 379 pips)
最大連続の勝ち:
12 (7.33 USD)
最大連続利益:
16.14 USD (10)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
94.86%
最大入金額:
8.25%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
1.35
長いトレード:
36 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.94
期待されたペイオフ:
0.39 USD
平均利益:
1.01 USD
平均損失:
-2.14 USD
最大連続の負け:
3 (-10.43 USD)
最大連続損失:
-10.43 USD (3)
月間成長:
118.56%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.09 USD
最大の:
10.46 USD (45.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.28% (0.61 USD)
エクイティによる:
10.59% (28.61 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD+
|14
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD+
|1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.70 USD
最悪のトレード: -4 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +7.33 USD
最大連続損失: -10.43 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
