- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
2 (8.00%)
Убыточных трейдов:
23 (92.00%)
Лучший трейд:
371.56 USD
Худший трейд:
-121.98 USD
Общая прибыль:
454.06 USD (2 248 pips)
Общий убыток:
-1 043.22 USD (44 331 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (371.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
371.56 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.25
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.24%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.76
Длинных трейдов:
14 (56.00%)
Коротких трейдов:
11 (44.00%)
Профит фактор:
0.44
Мат. ожидание:
-23.57 USD
Средняя прибыль:
227.03 USD
Средний убыток:
-45.36 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-771.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-771.41 USD (15)
Прирост в месяц:
-1.18%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
624.91 USD
Максимальная:
771.41 USD (1.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.54% (771.41 USD)
По эквити:
0.22% (109.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|USDCAD
|4
|USDCHF
|3
|GER40
|2
|USOIL
|2
|US30
|1
|NAS100
|1
|EURNZD
|1
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|CADJPY
|1
|UK100
|1
|GBPCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-157
|USDCAD
|-183
|USDCHF
|-102
|GER40
|-10
|USOIL
|-104
|US30
|-8
|NAS100
|-108
|EURNZD
|372
|USDJPY
|-89
|CHFJPY
|-115
|CADJPY
|-122
|UK100
|-45
|GBPCAD
|82
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-4.5K
|USDCAD
|-2.1K
|USDCHF
|-1.5K
|GER40
|-1.8K
|USOIL
|-1.6K
|US30
|-1.7K
|NAS100
|-20K
|EURNZD
|1.7K
|USDJPY
|-387
|CHFJPY
|-901
|CADJPY
|-824
|UK100
|-8.5K
|GBPCAD
|597
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +371.56 USD
Худший трейд: -122 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +371.56 USD
Макс. убыток в серии: -771.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "iFunds-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
49K
USD
USD
3
0%
25
8%
100%
0.43
-23.57
USD
USD
2%
1:100