交易:
25
盈利交易:
2 (8.00%)
亏损交易:
23 (92.00%)
最好交易:
371.56 USD
最差交易:
-121.98 USD
毛利:
454.06 USD (2 248 pips)
毛利亏损:
-1 043.22 USD (44 331 pips)
最大连续赢利:
1 (371.56 USD)
最大连续盈利:
371.56 USD (1)
夏普比率:
-0.25
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.24%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.76
长期交易:
14 (56.00%)
短期交易:
11 (44.00%)
利润因子:
0.44
预期回报:
-23.57 USD
平均利润:
227.03 USD
平均损失:
-45.36 USD
最大连续失误:
15 (-771.41 USD)
最大连续亏损:
-771.41 USD (15)
每月增长:
-1.18%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
624.91 USD
最大值:
771.41 USD (1.54%)
相对跌幅:
结余:
1.54% (771.41 USD)
净值:
0.22% (109.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6
|USDCAD
|4
|USDCHF
|3
|GER40
|2
|USOIL
|2
|US30
|1
|NAS100
|1
|EURNZD
|1
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|CADJPY
|1
|UK100
|1
|GBPCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-157
|USDCAD
|-183
|USDCHF
|-102
|GER40
|-10
|USOIL
|-104
|US30
|-8
|NAS100
|-108
|EURNZD
|372
|USDJPY
|-89
|CHFJPY
|-115
|CADJPY
|-122
|UK100
|-45
|GBPCAD
|82
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-4.5K
|USDCAD
|-2.1K
|USDCHF
|-1.5K
|GER40
|-1.8K
|USOIL
|-1.6K
|US30
|-1.7K
|NAS100
|-20K
|EURNZD
|1.7K
|USDJPY
|-387
|CHFJPY
|-901
|CADJPY
|-824
|UK100
|-8.5K
|GBPCAD
|597
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +371.56 USD
最差交易: -122 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +371.56 USD
最大连续亏损: -771.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 iFunds-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
